„Usilujeme o oživení opuštěných míst, chceme poukázat na nejrůznější polozapomenuté historické, kulturně-umělecké a často i politické souvislosti,“ uvádí ředitelka Geoparku Ralsko a autorka projektu Lenka Mrázová. „Vypravte se do některé zaniklé obce, z přírodních materiálů tam vytvořte umělecké dílo podle vašeho gusta,“ nabádá.

Festivalem, který bude probíhat až do konce května a umělci při něm vytvoří díla, jež mají překlenout historii násilné přeměny krajiny pod Ralskem, se pořadatelé snaží vzbudit u veřejnosti zájem o místa, kde žijí a která zatím přehlížejí.

Podle Mrázové je úkolem účastníků v období od března do 12. května vyrazit do Geoparku Ralsko a vytvořit zde artefakt z přírodních materiálů. Poté dílo vyfotit a snímek zaslat spolu se jmény autorů, názvem díla a jeho lokací (nejlépe ve formátu GPS) na e-mail geoparku. Fotky lze také sdílet přes Instagram. Přihlášená díla pak posoudí účastníci mezinárodního workshopu, který se koná závěrem května. „Budou to umělci od nás, z Německa, Islandu a Norska,“ připomíná Mrázová.

Vyhlášení výsledků plánuje na 25. května. Autory oceněných prací čekají zajímavé odměny, například roční předplatné časopisu Koktejl, koš regionálních produktů nebo vstupenky na vybrané atrakce Máchova kraje. Nejlepší fotografie budou také k vidění v kalendáři Geoparku Ralsko pro rok 2020.

Zájemci o soutěž se mohou inspirovat na místech v Ralsku, kde jsou podobná díla už vytvořena, například v zaniklé obci Jabloneček. Samotná soutěž totiž navazuje na dlouhodobé úsilí Geoparku Ralsko o oživení příběhu zaniklých obcí.

„Každým rokem se snažíme tuto aktivitu posunout dál a vymyslet něco nového. Letos jsme vyhlásili tuto soutěž a nově tu budou i umělci z Norska a Islandu,“ dodává Mrázová.

Tradice pokračuje

Předloni se byla podívat na závěr festivalu v Ralsku i výtvarná pedagožka Jana Langerová, která žije v Mimoni. V Jablonečku se prý tehdy vrátila do 60. let, kdy umělecký směr land art poprvé poznala a vyzkoušela v soutěskách Hřenska. Pak se o něco podobného pokusila se svými studenty ještě před listopadem 1989.

„V Jablonečku to tedy pro mě bylo příjemné vzpomínání, avšak pocit tvorby je o něčem jiném. Myslím si, že pro mnohé výtvarníky je tento druh činnosti lákavý,“ říká Langerová.

S pořadateli souhlasí, že zvolené prostředí konání festivalu má svoji atmosféru a následná dokumentace, hledání správného úhlu pohledu, světla a podobně může být pro tvůrce opravdu velkým zážitkem.

V důsledku zřízení vojenského výcvikového prostoru Ralsko zcela zmizelo přes 20 osad i se svými kostely, hospodami a poli. Pro orientaci, kde všude byly zaniklé obce, poslouží interaktivní mapa Geoparku Ralsko.