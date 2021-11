Čestné občanství města za celoživotní odbornou práci v oblasti regionální historie a za podíl na vytvoření bohatého muzejního a archivního fondu vysoké odborné kvality získal společně se svou manželkou Marií v červnu 2000.

„Byl to on, kdo se zasadil o to, aby muzeum přesídlilo do nádherných prostor augustiniánského kláštera. Díky mnoha publikacím, které často vydával také v autorském tandemu se svou paní, se Českolipané dozvěděli množství nesmírně cenných informací o historii města a regionu,“ informovala o úmrtí radnice v České Lípě. „Děkujeme za vše, co jste pro naše město vykonal.“