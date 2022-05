Snímek, který popisuje touhu po posledním velkém činu několika hereckých legend českého divadla, naprosto výjimečně přivezl jeho režisér Josef Abrhám mladší společně se svým otcem, hercem Josefem Abrhámem, který je jedním z protagonistů dokumentu.

Film zachycuje stárnoucího Landovského, který ztratil chuť do života, a jeho kolegu ze slavné éry Činoherního klubu režiséra Jana Kačera, jak se ho snaží přesvědčit k poslednímu vystoupení před diváky ve hře Hodinový hoteliér, kterou sám Landovský napsal.

Syn a otec Abrhámové.Zdroj: archiv„Ten film je zvláštní tím, že vznikal spontánně a na koleně. V průběhu natáčení nebylo častokrát vůbec jasné, jestli se vůbec dobereme nějakého dalšího natáčení. Nikdo z nás to nevěděl," řekl při tehdejším setkání v Novém Boru režisér snímku Josef Abrhám mladší.

Josef Abrhám starší tehdy hodnotil snímek jako soukromý pohled do zákulisí, který sleduje několik velkých věcí. „Už to, že přijel Vláďa Pucholt, je obrovská událost. Stejně jako to, že Pavel Landovský je zdravotně už hodně zkroušený. Třetí věc je, že napsal opravdu pozoruhodnou hru Hodinový hoteliér, která měla velký úspěch za minulého režimu, protože byla překvapivě lidská," popisoval své dojmy ze synova dokumentu Josef Abrhám starší.

„Jsem z toho rozčilený, zvlášť když to dělal syn. Ten film je nálož i pro mě, ačkoli nejsem správný divák, protože já ty kluky takhle znám třicet let. A pro všechny ostatní to musí být něco úplně nového, protože takhle a v takovém rozsahu, jsme se nikde jinde neprojevovali. U Pavla (Landovského), který má z bulváru zjednodušenou pověst, najednou vidíme, že je to něžný, chytrý, inteligentní, postižený kluk," dodal Josef Abrhám.

Abrhámovi přivezli do Boru film o stárnoucích legendách

Josefa Abrháma proslavily především role svůdníků, lékařů nebo falešného vrchního, role humorné i vážné. Nejvíc ze všeho se Abrhám zapsal divákům do paměti jako záletný doktor Blažej ze seriálu Nemocnice na kraji města nebo role podvodníka ve filmu Vrchní, prchni! Loni v červnu zemřela jeho manželka, herečka Libuše Šafránková.