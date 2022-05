Život Oldřicha "Kiliho" Kiliána je barevná smršť aktivit, o kterých by se daly psát Kerouakovské romány. Je autentický ve všem, co dělá. Za totality patřil k disentu. Po revoluci ho svobodomyslnost přivedla k nezávislému cestování a to ho podnítilo k obchodování s etnickými předměty. V exotických zemích začal zaměstnávat domorodce, kteří zásobují jeho etnoshopy po celé republice. Jakoby toho neměl málo, před více než deseti lety koupil ruinu renesančního zámku v Horní Libchavě. Od té doby dává dohromady to, co komunisté, kteří na zámku "hospodařili", pokazili.