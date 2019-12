V úterý 31. prosince bude většina městských úřadů v regionu uzavřena nebo bude mít omezený provoz. Městský úřad Česká Lípa bude poslední den v roce uzavřen kompletně.

Městský úřad v Ralsku - Kuřívodech. | Foto: archiv města

V Novém Boru bude mít městský úřad i pokladna otevřeno od 8 do 11 hodin, až do 13 hodin bude otevřená podatelna. Na silvestra se lidé nedostanou ani na radnici ve Stráži pod Ralskem. Pokladna, matrika a Czech POINT budou naposledy v letošním roce k dispozici v pondělí 30. prosince do 15 hodin. Zcela uzavřen bude v pondělí i v úterý také Městský úřad v Kamenickém Šenově. V Mimoni bude v pondělí běžný úřední den, v provozu však nebude pokladna. V úterý pak bude zcela zavřeno. Mimo provoz budou ve většině měst také sběrné dvory.