Policie vyšetřuje krádež většího obnosu peněz, které si někdo odnesl z budovy Městského úřadu v České Lípě.

Policie pátrá po muži na snímku. | Foto: Facebook Bezpečnost na Českolipsku

Z jedné z kanceláří radnice mělo kolem středečního zmizet půl milionu korun. Hotovost tu údajně nechala nezajištěnou úřednice, která odešla na oběd. Policie na případ uvalila informační embargo. „Objasňujeme majetkový trestný čin, který se stal v tomto týdnu v budově českolipského městského úřadu. Protože jsme na počátku prověřování deliktu, tak k němu nebudeme zveřejňovat žádné detaily. Pokud bychom odtajnili detaily toho případu, mohlo by se to negativně odrazit v dokazování pachateli. Informace by mohly ovlivnit průběh vyšetřování,“ uvedla mluvčí českolipské policie Ivana Baláková.