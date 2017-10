Úředníci budou držet volební pohotovost

Českolipsko – V případě ztráty občanského průkazu mohou voliči využít pohotovosti na českolipském pracovišti osobních dokladů.

Senátní volby. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Kdo by rád odevzdal svůj hlas, ale nebude se 20. a 21. října zdržovat v místě svého trvalého pobytu, může volit na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky. Českolipská radnice myslí i na ty, kteří v době voleb ztratí svůj občanský průkaz.

Na vyřízení voličských průkazů už mnoho času nezbývá. Lhůta pro písemné žádosti už vypršela minulý týden, ale stále je možné si podat žádost osobně, a to na obecním úřadě v místě trvalého pobytu voliče. Lhůta končí okamžikem uzavření stálého seznamu voličů, tedy 18. října v 16.00 hodin. „Volič pak volí tu kandidátku, v jakém kraji se nachází,“ dodává mluvčí českolipské radnice Václav Šámal.

POHOTOVOST

Každý volič k volbám potřebuje platný občanský průkaz, případně cestovní pas. Pokud někdo občanku v týdnu před volbami nebo průběhu voleb ztratí, může využít pohotovosti na pracovišti osobních dokladů v Děčínské ulici v České Lípě. „Otevřeno bude mimořádně v pátek do 22 hodin a v sobotu do 14 hodin. S sebou je nutné přinést rodný list a dvě fotografie,“ Václav Šámal.

Každý, kdo ze zdravotních důvodů nemůže volit ve volební místnosti, se může obrátit na konkrétní volební komisi v jeho okrsku nebo na příslušný obecní úřad a požádat, aby ho zástupci volební komise navštívili v místě bydliště.

149 MÍSTNOSTÍ

Na Českolipsku se v pátek a v sobotu otevře celkem 149 volebních místností, nejvíce v České Lípě (44), kde bylo k pondělnímu dni v evidenci 29 590 oprávněných voličů. V Libereckém kraji kandiduje 17 politických stran a 7 politických hnutí. Do volebního klání vysílají celkem 391 kandidátů. Volební místnosti budou v pátek otevřeny od 14.00 do 22.00 hodin, v sobotu pak od 8.00 do 14.00 hodin.