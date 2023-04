Už podeváté uspořádal odbor sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje mezi svými zaměstnanci dobročinnou sbírku Dejme věcem druhou šanci. Nashromážděné dary si převzalo Dobrovolnické centrum ADRA CZ, které má pobočky v Liberci a České Lípě.

Osmdesát pytlů napěchovaných oblečením, obuví, hračkami i potřebami pro domácnost. Takový je výtěžek dobročinné sbírky Dejme věcem druhou šanci. | Foto: Liberecký kraj

Výtěžek letošní sbírky čítal osmdesát pytlů napěchovaných oblečením, obuví, hračkami i potřebami pro domácnost.

„Těší mne, že naši zaměstnanci již považují tuto událost za tradici a rok co rok ze svých věcí obětavě vytřídí to, co už sice sami nebudou potřebovat, ale přitom by to ještě mohlo posloužit někomu dalšímu. Sbírka je hodně populární a jsem tomu velmi rád,“ prohlásil Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí.

Počet pytlů není letos sice rekordní, i tak jde ale podle náměstka o velmi dobrý výsledek. „Nejvyššího počtu, sto deseti pytlů, jsme dosáhli v loňském roce, kdy propukl válečný konflikt na Ukrajině. Vážím si toho, že v nás zůstala schopnost prokázat solidaritu s těmi, kteří se v nelehkých časech ocitli na pomyslné životní křižovatce,“ dodal náměstek.