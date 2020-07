Psal se rok 2017, kdy se Veronika Slavíková a Markéta Sýkorová rozhodly koupit budovu bývalého vepřína a uskutečnit myšlenku vytvoření domova pro opuštěná zvířata. „Nejdříve jsme za pomoci dobrovolníků prováděli odklízecí práce a jako přelomový vnímáme loňský rok. Vrhli jsme se na výstavbu kotců, terénní úpravy a vytvoření zázemí pro nás a dobrovolníky,“ řekla Veronika Slavíková.

Aktuálně funguje útulek Dogsy částečně, kotce využívají pro příjem psů, které se snaží následně umístit do dočasné domácí péče. „Momentálně ho obývají čtyři psi, kteří zatím nemohou putovat k dočaskářům, ať už kvůli agresivitě či jiným problémům. Naší největší odměnou bývá, když se právě tito pejsci dají do pořádku a z třesoucích se a zbědovaných klubek nervů se potom stanou krásní, veselí a zdraví tvorové, kteří se zase umí radovat ze života a v jsou v nových domovech šťastní a milovaní,“ poznamenala Slavíková.

Původně v útulku v Jestřebí plánovali zaměřit se pouze na čtyřnohé mazlíčky, ale neohleduplné zacházení se zvířaty ze strany některých chovatelů jejich směr pozměnilo.

„Když máme prostory, proč neposkytnout pomoc všem bez rozdílu? Za tři roky fungování nám prošlo pod rukama na čtyři sta psů, sto koček, několik zakrslých králíků, morčat, papoušků, holubů, ovcí, želv a dokonce jeden oslík a dva koně. Pro nás je ta práce naplňující a mnohdy pěkně záživná,“ podotkla se smíchem Markéta Sýkorová.

Stejně jako další útulky se i Dogsy potýká se dvěma každoročními problémy. První z nich představuje záplava koťat. „Nyní máme jeden telefon za druhým s prosbou o umístění nechtěných koťat, rekord byl příjem 12 kočičích mláďat v jeden den,“ nastínila situaci jedna z majitelek. „Každý, kdo úmyslně odmítá kastraci koček, by se měl zajet podívat do čistě kočičího útulku, jak to vlastně funguje a vypadá, a tam by pochopil,“ zdůraznila Slavíková.

Často se také setkávají se „záchranou“ domněle opuštěných mláďat volně žijících zvířat. „Navázali jsme v tomto ohledu spolupráci se záchrannou stanicí pro volně žijící živočichy Falco na Litoměřicku. Spočívá v tom, že po předchozí domluvě přiveze člověk zvíře z blízkého okolí k nám a my pak předáme do rukou stanice více zvířat najednou, až se sejdou,“ upřesnila Sýkorová.

Majitelky útulku uvítají každou pomoc. Nejvíce by ocenily finanční podporu na finální dostavbu, zapojení do jejího průběhu či do péče se zvířaty. „Budeme rády i za případné materiální dary, ať už v podobě krmení, stavebního materiálu či zeleně,“ řekla Slavíková.

Gump - pes, který naučil lidi žít

Zdroj: Archiv majitelek útulkuV útulku nyní chystají i festival. Nápad na uspořádání DogsyFestu se zrodil, když majitelky po první vlně koronaviru navštívily festival Coronaoff ve Stráži pod Ralskem a místní atmosféra je naprosto okouzlila. A tak si řekly, proč neuspořádat vlastní akci, spojit lidi a podpořit dobrou věc. Charitativní festival proběhne 25. července v areálu zámecké zahrady Doksy u Máchova jezera. „Na akci vystoupí kapely Marks, Razz, Sax, Poetika nebo Jakub Děkan. Jako host vůbec poprvé na nějakou veřejnou hudební akci dorazí Anička Šulcová a Filip Rožek s projektem Gump – pes, který naučil lidi žít,“ nastínila program Veronika. Nebude chybět ani dětský koutek se skákacím hradem či občerstvení, které pomůže zahnat hlad i žízeň.

„Musíme ocenit přístup všech účinkujících, kteří si v tak šibeničním termínu našli čas, a také města Doksy,“ dodala Veronika Slavíková. Částku, kterou by chtěly vybrat, si nestanovily. „Budeme moc rády, když lidé přijdou a užijí si příjemně s rodinou celý den. Naší největší odměnou bude, když budou návštěvníci spokojení a my budeme moci z DogsyFestu udělat každoroční tradici,“ uzavřely vyprávění majitelky útulku.