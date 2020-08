V děčínském útulku aktuálně pobývá deset psů a kolem dvaceti koček. Kvůli období mrouskání koček se připravuje na každoroční problém – nával koťat. „Zatím to ještě není tak horké, ale změnu situace očekáváme v srpnu a září. I když řadu let probíhá v našem útulku kastrační program, opakovaně se potýkáme s obrovským množstvím přijatých koček a hlavně koťat, jejichž počet mnohdy převyšuje kapacitu míst,“ nastínila situaci vedoucí útulku Eveline Jahelková.

Kastrační programy mají útulky v kraji už mnoho let. Pracovníci útulku přijedou na místo, kde se polodivoké kočky pohybují a kde jsou zvyklé, že je lidé z okolí krmí. Kočky následně nechají vykastrovat, ošetří je a vrátí zpět. Horší to je s majiteli koček, kteří je odmítnou vykastrovat a poté nosí mláďata do útulku. „Tvrdí, že je našli pohozená venku, a přitom to jsou vlastně jejich koťata. To jim ale nedokážete,“ povzdechla si Jahelková.

Za dobu, co působí v útulku, zažila už mnohé. Jako když společně s kolegou našla v igelitce v popelnici čtrnáctidenní koťata či kočku, která měla lepenkou přilepené nohy k sobě, a u ní její mláďata. „V dnešní době, kdy se lidé chlubí technickými vymoženostmi, luxusní dovolenou, mobily, tablety, prokouří stovky korun či utratí peníze za zcela zbytečné věci, se řada z nich nechová jako zodpovědný majitel a chovatel,“ zdůraznila Jahelková. „Tvrdí, že kastrace jsou proti přírodě,“ dodala.

S podobným problémem se potýká i útulek Dogsy na Českolipsku. „Nyní máme jeden telefon za druhým s prosbou o umístění nechtěných koťat, rekord byl příjem 12 kočičích mláďat v jeden den,“ přiblížila jedna z majitelek Veronika Slavíková. „Každý, kdo úmyslně odmítá kastraci koček, by se měl zajet podívat do čistě kočičího útulku, jak to vlastně funguje a vypadá, a tam by pochopil,“ podotkla.

„Kastrace je pro zdraví kočky vhodná, protože trpí tím, že opakovaně mrouskají a dochází u nich k cystám na vaječnících, zánětům dělohy a podobným problémům,“ uvedla děčínská veterinářka Markéta Grešíková.

Proběhne dobročinný turnaj

V Rumburku působí zařízení Záchytné kotce a díky kastračním programům se tam nekontrolovatelné množení polodivokých koček povedlo podchytit. Právě na podporu domova pro opuštěná zvířata proběhne tuto sobotu dobročinný turnaj Pomáhat fotbalem. Loni výtěžek putoval do Dětského domova v Lipové. „Věřím, že se mezi námi zase opět najdou ti, kteří podpoří dobrou věc a zvířata,“ řekl organizátor akce Michal Vyskočil.

Turnaj se bude hrát podle pravidel malé kopané a na rumburském městském stadionu se utkají dospělí a mladší přípravka. Nebude chybět ani doprovodný program a aukce. „Sbírka bude ukončena na konci srpna a následně proběhne předání výtěžku,“ doplnil Vyskočil.