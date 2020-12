Českolipští radní ji vybrali na základě výrazně nižší ceny, než byl předpoklad. Rozhodujícím faktorem byla i nejkratší doba realizace projektové dokumentace. Ta by měla být hotová za tři čtvrtě roku.

Úkolem projektanta bude co nejcitlivějším způsobem do stávajícího areálu zasadit bazén o maximální kapacitě s odpovídajícím zázemím tak, aby nezasahoval do zóny s vysokým a středním povodňovým ohrožením. Podmínkou je zachování stávajících atrakcí.