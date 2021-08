Nejeden šofér soudí, že průjezdu rozkopanou Českou Lípou by pomohlo odstranění betonových zábran a značek se zákazem vjezdu na silnici spojující sídliště Špičák s areálem obchodního centra s hypermarketem Albertem a OBI. Právě tudy se dostali i na kruhovou křižovatku na silnici I/9. Deset let spojku používali a nechápou, proč už na ni nesmí. Zejména v posledních měsících, kdy se kvůli rekonstrukcím silnic nebývale zhoršila jízda městem.

„Ať je za tím cokoliv, nerozumím tomu blokování. V současné době by tato cesta, na kterou už lidé byli zvyklí, rozhodně mohla ulevit dopravně přetíženému vjezdu do Lípy na Ladech a Severu,“ řekla řidička Eliška Janků. Komentáře k tomu píší lidé i na sociálních sítích. Někteří dokonce věří, že v uzavření kusu silnice mají prsty politici, aby víc zhoršili jízdu městem a prosadili obchvat města.

Českolipská radnice podobné konspirace odmítá a přiznává, že otevření není otázkou blízké budoucnosti. Věc stále řeší orgány státní správy a do jejich konečného pravomocného rozhodnutí město nemůže činit další kroky.

„Řešení je v nedohlednu. Jedná se o dlouhodobou a složitou záležitost, a proto je stav na silnici stále stejný. Neskončila správní řízení, především ze strany dopravního úřadu. Komunikace nebude otevřena, protože tak, jak je udělaná, je nezkolaudovatelná,“ konstatovala Eva Markgrafová z českolipské radnice.

Zhruba 200metrový úsek je pro automobily uzavřený více než rok a půl. Je za tím spor města s firmou JTH Shopping Park Česká Lípa, která tento úsek silnice na městském pozemku postavila jako dočasnou stavbu. Původní investor požaduje za komunikaci peníze a proti všem rozhodnutím se odvolává. Kauza se dostala i k soudu. Jak před časem potvrdil Deníku předseda Okresního soudu v České Lípě Roman Koťátko, žalobu, kterou na město podala developerská firma, soud zamítl. Je názoru, že jediná varianta řešení patové situace je, aby se obě strany dokázaly dohodnout na kompromisu. „Pro občany to byl nevýznamný spor. Neřešil podstatu, která je pro ně zajímavá, a to, aby po komunikaci mohli opět jezdit,“ podotkl českolipský soudce.

Silnici spojující obchodní zónu u hlavního tahu I/9 a sídliště Špičák navíc může čekat i demolice. Asfaltový úsek, chodník a přemostění či veřejné osvětlení by měl jeho majitel uvést do původního stavu. Město mu totiž začátkem roku 2019 vypovědělo nájemní smlouvu, kde je uvedení do původního stavu jednou z podmínek. Nájemní smlouva vypršela 29. února 2020. Podle města projíždělo trasou šest tisíc aut denně. Od hygieniků kvůli tomu dostala radnice pokutu za porušování hlukových limitů v ulici Sluneční.

Developer JTH Shopping Park Česká Lípa už v dřívějším vyjádření právního zástupce Marka Andráška uvedl, že za situaci nemůže. „Komunikaci jsme vybudovali svým nákladem a smlouva byla ukončena jednostranně, městem. Nebráníme se ale dalšímu jednání o podmínkách, za nichž by provoz mohl pokračovat,“ uvedl advokát Andrášek.

Dnes už starý znalecký posudek na komunikaci uváděl částku 15 milionů korun. „Klient se nebrání o té ceně jednat, nemusí plynout jen z toho znaleckého posudku. Město se s ním musí nějakým způsobem vypořádat. Podstata spočívá v tom, že náklady nevynaložilo město,“ sdělil vloni advokát, který už na pozdější dotazy nereagoval.