Po celé léto, tedy až do poslední srpnový den, nabídne Turistické informační centrum Nový Bor pro všechny návštěvníky nepřetržitou otevírací dobu.

Město Nový Bor | Foto: Město Nový Bor

Otevřeno je každý den včetně víkendů, a to od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Návštěvníci si mohou pořídit nové mapy, propagační materiály, dárky, turistické suvenýry a pochutiny od místních výrobců.