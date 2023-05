/FOTO, VIDEO/ Úplná uzavírka znemožňuje již od začátku května průjezd po silnici z Nového Boru, a to z ulice Rumburských hrdinů do Radvance.

Stavba cyklostezky do Radvance | Video: Deník/Petr Pokorný

Probíhá zde celoplošná oprava krajské komunikace III/26847 a souběžně stavba cyklostezky podél zmíněné silnice. Včetně nového osvětlení, parkovacích míst i moderních autobusových zastávek. Přes letní prázdniny by měla být silnice částečně průjezdná a kompletně hotovo stavbaři slibují do konce letošního roku.

Podle jednoho z nich s logem společnosti Strabag, na uzavřeném úseku pracují stroje i dělníci na více místech směrem k Radvanci, než jen nyní aktuálně před cestou k Lesnímu hřbitovu. U něj novoborská radnice zajistila pro pietní akty možnost příjezdu. Běžné parkování musí návštěvníci zvládnout u sídliště.

„Běžné návštěvníky Lesního hřbitova žádáme, aby po dobu uzavírky využívali parkoviště na sídlišti Rumburských hrdinů. Lesní hřbitov bude přístupný pouze po cestě pro pěší a přes hlavní bránu,“ sdělil po zavedení omezení Lukáš Michvot z odboru rozvoje města na novoborském městském úřadě.

Zakázku na obě akce kvůli lepší koordinaci navazujících prací soutěžil Liberecký kraj. Tendr získala s nejnižší celkovou cenou 42 milionů korun firma STRABAG, a.s.. Práce mezi Novým Borem a Radvancem budou probíhat po etapách. Ve druhé etapě, do 1. července do 31. srpna, má být tato krajská komunikace částečně průjezdná, poté se opět uzavře.

Finální etapa zahrnuje opravu povrchu krajské komunikace na novoborském sídlišti Rumburských hrdinů v úseku od křižovatky s Libereckou ulicí po bývalou sklárnu Zahn. O veškerých změnách a dopravních opatřeních, které se stavbou budou souviset, bude společnost STRABAG, a.s. předem informovat.