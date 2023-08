V Brništi na Českolipsku probíhá v těchto dnech anketa o výstavbě větrného parku. Řeší se klady a zápory možné investice. Aktivními účastníky debat jsou nejen zastupitelé obce ale i její občané.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Libor Plíhal

Obec oslovil jeden z investorů s tím, že by se západní okraj katastru obce hodil pro výstavbu až šesti Starosta Brniště Michal Vinš.Zdroj: K. Kutnarovávětrných elektráren. Vedení tak začalo zjišťovat podrobnosti. „Nejsme apriori proti ani apriori pro, nebereme to ideologicky ale pragmaticky. Oslovili jsme Českou společnost pro větrnou energii a požádali jsme o členství, abychom měli přístup k odborným informacím a vyhnuli se chybám, které již učinili jiní před námi. V létě probíhá v obci anketa, kde zjišťujeme názory občanů,“ řekl starosta Brniště Michal Vinš.

Předpoklad je, že polovina budoucího výnosu by měla posílit rozpočet obce a druhá polovina by se měla podle jednoduchého a srozumitelného klíče rozdělit domácnostem zde žijících a přihlášených občanů. „Přijde nám to praktičtější než úvahy o komunitní energetice, která sice zní velmi moderně ale zatím to nevypadá příliš schůdně. V tuto chvíli jsou dveře pro spolupráci otevřené všem zájemcům o výstavbu větrného parku u nás, kdo nabídne obci nejlepší podmínky spolupráce, zvítězí. Měli bychom rádi jasno do konce roku,“ dodal starosta.

Obec Brniště se nachází v okrese Česká Lípa, žije zde 1350 obyvatel. V minulosti zde proběhlo referendum o obnovení těžby čediče na kopci Tlustec.

