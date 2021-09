Historie výuky bruslení sahá v České Lípě až do roku 2008, kdy byl zimní stadion po rekonstrukci a na starost si organizaci a administrativu vzal Ladislav Anděl. Ten ve svých sedmdesáti čtyřech letech půjčuje výstroj, organizuje školičky a pokud to okolnosti dovolí, osobně na ledě spolu s ostatními trenéry pomáhá s výukou.

Rodiče mohou přihlásit své děti ve věku od 4 do 8 let. Pokud je dítě fyzicky zdatnější, může být i mladší. Výbavu jako helmu, brusle, chrániče, rukavice, je možné zapůjčit zdarma přímo na stadionu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.