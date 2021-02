V provozu bude od pondělí 22. února a v prvních týdnech bude fungovat v době mezi 13. a 17. hodinou. V rezervačním systému na webových stránkách registrace.mzcr.cz by mělo být nové českolipské očkovací centrum k dispozici nejpozději v pátek 19. února.

Lidé, kteří byli první dávkou naočkováni v nemocnici v České Lípě, půjdou na stejné místo i na druhou dávku. Kroky těch, kteří jsou přihlášeni na aplikaci první dávky vakcíny na kterýkoli den, který nastane po 22. únoru včetně, budou směřovat do KD Crystal ve stanovený termín. A to i přesto, že se přihlásili na očkování do nemocnice. Pro potřeby centra bude před budovou vyhrazena část parkoviště.