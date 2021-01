Děti pracovníků Integrovaného záchranného systému a zaměstnanců v sociálních službách mohou navštěvovat speciální školské zařízení v ZŠ 28. října.

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje. Ilustrační foto. | Foto: Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje

Je otevřeno od pondělí do pátku od 6 do 20 hodin, a to pro děti od 3 do 13 let. Zařízení nyní navštěvuje okolo dvaceti dětí denně.