V České Lípě prodloužili prázdninový provoz MHD

Provoz, ve kterém nejezdí tzv. školní spoje, je prodloužený do 20. listopadu. Pokud by šly děti do škol dříve, bude tento provoz rušený a školní spoje budou nasazeny zpět do provozu.

MHD v České Lípě. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Nikola Bursová