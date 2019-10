Přetřásání nálady šoférů, jejich ochoty nebo naopak vulgarit pasažérů. Debaty o úrovni městské autobusové dopravy (MAD) už roky s určitou pravidelností hýbou českolipskou veřejností. Nyní lidé diskutují o přepravě kočárků. Bez ohledu na paragrafy je klíčová slušnost řidičů a cestujících.

„Vždy, když přijede bus a vidím, že tam už kočárek je, tak automaticky jdu pěšky. Minule na mě řidič zatroubil a řekl, jestli se vejdu, ať si nastoupím. Byla jsem mile překvapená. Nenapadlo by mě nadávat, protože vím, že kdyby se nedejbože něco stalo, nese řidič odpovědnost,“ přidala na Facebooku názor Zdena Panochová. Naopak Týna Benešová soudila, že problém je v řidičích a jejich náladě: „Jeden tu jezdí a nebere ani jeden kočárek. Vysloveně má náladu pod psa.“

Vedení města nedávno avizovalo snahu kontrolovat plnění smlouvy a intenzivně s dopravcem jednat o kvalitě služeb. Podle starostky města Jitky Volfové (ANO) radnice opravdu opakovaně řeší dohady, jak je to s možností převozu více kočárků nebo invalidních vozíků v MAD. „Záležitost jsme nechali prověřit odborníky,“ uvedla starostka.

Zároveň požádala řidiče městských autobusů, aby pokud to jen trochu půjde, žádostem o převoz druhého kočárku či invalidního vozíku vyhověli. A to zejména v okrajových částech města, kde by byl pro maminku problém dojít velkou vzdálenost s kočárkem pěšky. „Fungování záleží také na samotných cestujících. Věřím, že k sobě budou vstřícné obě strany. Slušné chování by měl být pro všechny z nás základ,“ prohlásila Volfová.

Více než jeden

Specialisté na hromadnou dopravu jsou názoru, že v MAD řidiči mohou přepravovat v jednu chvíli více kočárků než jeden. Vždy ovšem záleží na rozhodnutí šoféra a na aktuální obsazenosti vozidla, zda bude možné s druhým kočárkem či invalidní vozíkem do autobusu nastoupit.

„Řidič musí vždy do autobusu přijmout alespoň jeden kočárek nebo invalidní vozík. V případě potřeby se může rozhodnout, že do autobusu přijme ještě druhý kočárek nebo invalidní vozík, žádný předpis mu toto nezakazuje,“ doplnil místostarosta Jaroslav Turnhöfer (Živá Lípa).

Nicméně pokud je autobus plný, druhý kočárek řidič do autobusu pravděpodobně nepřijme. „Cestující by vždy měl řidiče slušně požádat, zda mu nástup umožní. Pokud ano, měl by s kočárkem nastoupit určenými dveřmi,“ řekl Turnhöfer.

Jakmile maminka s kočárkem do autobusu nastoupí, měla by kočárek umístit tak, aby nepřekážel ostatním cestujícím. A navíc ho zajistit proti pohybu a zároveň ho během jízdy hlídat. „Hlavně si ty kočárky, prosím, držte při jízdě. Nemusím být zase u toho, kdy si šla máma sednout a kočár se i s batoletem v zatáčce převrhl ke dveřím. Být řidičkou, vozit některé mámy je fakt o nervy,“ varovala na sociální síti Tereza Němečková.

I podle samotných řidičů je problém s kočárky vleklý a dlouho ani na něj neznali právní posudek. „Spousta maminek nechce pochopit, že nám jde i o bezpečnost jejich i dětí. Jelikož, když se něco stane, tak veškerá zodpovědnost jde za řidičem,“ upozornil řidič autobusu Vlastimil Kovárnický, který je v České Lípě zároveň předsedou jejich odborové organizace.

Rozbuškou konfliktů je i fakt, že některé maminky jsou na řidiče vulgární. Krize prý nastávají na trase do Dobranova, kde se ženy dožadují přepravy a mají s sebou více dětí. „Nehlídají si je. Děti si dělají z autobusu dětské hřiště a řidič jede se strachem, kdy se něco stane,“ řekl Kovárnický. Takové jednání pak řidiče odrazuje. „Záleží i na nich, zda se začnou slušně ptát, jestli mohou jet a ne že do autobusu vlezou a ani o nich nevíme, když odbavujeme jiné cestující. Pokud o nich nevíme, tak začneme zavírat dveře a problém je na světě,“ uvedl šofér autobusu.

V České Lípě zajišťuje autobusy firma BusLine MAD Česká Lípa. Uzavření desetileté smlouvy těsně na konci volebního období radní vyčítali svým předchůdcům. Jezdí zde 16 linek, které rozváží cestující nejen po České Lípě, ale i přidružených obcích. Do ulic města ve všední dny vyjíždí 20 autobusů.