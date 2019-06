Česká Lípa – Ve čtvrtek 6. června uspořádá Nadace Euronisa 17. ročník veřejné sbírky Pozvedněte slabé! v ulicích České Lípy.

Sbírka Nadace Euronisa - Pozvědněte slabé. | Foto: Deník/David Modrý

Sbírka je typická tím, že co bude v konkrétním městě vybráno, tak tam také bude poté rozděleno. V Lípě se do sbírky zapojí obchodní akademie, která bude prodávat žetony do nákupních košíků za 30 Kč. Letos se podpory dočká Farní charita Česká Lípa. Vybrané peníze použije na provoz sociálního automobilu, který sváží zdravotně hendikepované děti do školy a po vyučování zpět domů.