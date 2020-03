Jak informovala mluvčí nemocnice Kateřina Amrichová, odběrové místo je ve stanu za budovou bývalé Krajské hygienické stanice (OHES) u někdejšího zahradnictví (takzvaný „skleník“). „Místo a celá navigace k dotčenému stanu jsou řádně označené. Pacienti nebudou muset vystupovat z auta, výtěr bude možné provést přímo ve voze,“ sdělila Amrichová.

Odběrové místo v českolipské nemocnici bude určeno pro objednané pacienty na základě vystavené elektronické žádanky od lékaře. Odběr vzorků v těchto případech předepisuje praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost, ošetřující lékař poskytovatele lůžkové péče, epidemiolog Krajské hygienické stanice nebo nově také ambulantní specialista – pneumolog (plicní lékař).

„Naše nemocnice si zajistila a nakoupila odběrové soupravy pro testování na vlastní náklady. O odběry se postarají naši zdravotníci a samotné vyšetřování pak bude probíhat v laboratoři Krajské nemocnice Liberec,“ popsala Amrichová.

Odběry pro testování mají v České Lípě prozatím probíhat každý pracovní den mezi 9. a 11. hodinou dopoledne. Pacient může zaparkovat uvnitř červeného stanu, do kterého za ním přijde zdravotník v ochranném obleku. Ten otevřeným okénkem odebere biologický vzorek a pacient může odjet. Dochází tím k úspoře času a také minimalizaci případných rizik. Pacient se tam nepotká s žádným jiným.

„Je to záležitost chviličky. K provedení výkonu slouží odběrové soupravy, které obsahují dvě štětičky a speciální roztok. Zdravotní sestra tyto štětičky vezme a vytře vám obě nosní dírky, stejně jako sliznice v nose a v nosohltanu,“ popsal průběh zdravotník Tomáš z Novoborska, který koncem minulého týdne po své karanténě a před návratem do služby měl na výběr, zda se pojede otestovat do Liberce, nebo do Děčína. „Zvolil jsem bližší Děčín, dnes už bych ale využil Lípu,“ dodal.

Už nějaký čas funguje odběrové místo v areálu Krajské nemocnice v Liberci. Na konci uplynulého týdne zahájilo provoz odběrové místo v Masarykově nemocnici v Jilemnici, které funguje denně včetně víkendu od 9 do 11 hodin. Na odběry by v tomto týdnu mohli i lidé též do nemocnice v Jablonci nad Nisou. Otevření tamního odběrového místa, které je technicky připraveno, zatím bránil nedostatek potřebných zdravotnických pomůcek. „Pokud to bude potřeba, provozní dobu u odběrových míst prodloužíme,“ sdělil náměstek hejtmana Přemysl Sobotka. Podle něj ale testování nadále rozhodně nebude plošné. „Podrobí se mu jen indikovaní pacienti,“ dodal.