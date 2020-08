Leváctví (nebo také sinistralita či levorukost) je preference levé ruky nebo jiné části těla před pravou. Mezinárodní den leváků se každoročně slaví 13. srpna a je příležitostí, jak upozornit většinovou pravorukou společnost, že se v populaci pohybuje 10 až 13 procent lidí, kteří upřednostňují při psaní, práci a běžných denních činnostech svou levou ruku, a kterým to může a někdy také přináší řadu komplikací.

Známí čeští leváci

hudba – Pepa Vojtek, Robert Kodym

výtvarné umění - Josef Lada, Alfons Mucha, Jiří Trnka

literatura – Franz Kafka

herectví – Vladimír Menšík, Vladimír Ráž, Jiřina Bohdalová, Jiřina Jirásková, Jiří Krampol, Tatiana Vilhelmová, Stella ázvorková, Jan Cina

politika – Václav Havel

sport – Petra Kvitová, Martina Navrátilová, Lucie Šafářová, Petr Čech, Tomáš Kraus

Příběh leváka z Libereckého kraje

Žádné předměty pro leváky nepoužívám, říká Martin Bauer

Martin Bauer starší z Jablonce se narodil v roce 1959. Záhy bylo jasné, že většinu aktivit provádí levou rukou. Do školy šel již v pěti letech, což bylo tehdy běžné. „Byla to i doba, kdy se tehdejší školství snažilo leváky násilně předělat na praváky. Mě se tenhle drill naštěstí vyhnul, protože maminka byla učitelkou a tak mě nechali ve škole psát levačkou,“ vzpomněl na svá školní léta.



Je ale fakt, že propisku dodnes nedrží tak, jak ji drží většina praváků, ale i leváků. „Vytvořil jsem si prostě vlastní styl. Někomu přijde krkolomný, já už se nad tím ale nepozastavuji.“

Po sametové revoluci se na trhu objevily věci každodenní potřeby upravené pro leváky. Martin Bauer žádnou nikdy nepoužíval. „Vždyť už jsem byl dospělý chlap, ani mě nenapadlo si něco takového jako nůžky pro leváky pořizovat. Zkrátka, za prvních třicet let života jsem se naučil žít v praváckém světě,“ pousmál se.

Nad levorukostí se nepozastavil ani v době, kdy se rozhodl hrát na kytaru. „Prostě jsem to naučil hrát jako pravák, ani mi to nepřišlo. Až později jsem se vůbec dozvěděl, že existují kytary pro leváky. Vždyť levák je třeba i Paul McCartney.“

Ale aby vyhledával leváka mezi svými idoly, to zase ne. „Prostě se mi jen líbil rock. A tak jsem zakládal kapelu Maršál Bazén, která příležitostně vystupuje dodnes.“



Martin Bauer ve své levorukosti nevidí žádný problém ani výhodu. Přesto se stal úspěšným nejprve ve stavebnictví a poté i jako jednatel společnosti Sundisk, kde se svým synem a sehraným týmem nabízí outdoorové aktivity, například půjčovny lodí a koloběžek na Jizeře, Nise či Dyji. Na začátku roku 2019 se stal předsedou představenstva Okresní hospodářské komory Jablonec nad Nisou.