Zakázka obsahuje dodání nového systému, jeho instalaci a také zpracování potřebné projektové dokumentace a servis po dobu deseti let. Za celkovou nabídku 3,4 miliony korun tuto zakázku získala firma RAVRcz. Město ušetří 1,4 miliony korun, protože předpokládaná cena byla vyšší. Vše bude uzpůsobeno tak, aby rekonstrukce případný letošní znovuobnovený provoz bazénu narušila co nejméně.

Pokud by město k této opravě nepřistoupilo, hrozilo, že by nebylo možné zajistit dostatečné větrání budovy. Tím by vzniklo riziko uzavření bazénu hygienickou stanicí nebo poškození konstrukce budovy kvůli neúměrnému hromadění páry v určitých částech komplexu. Sportareál byl kompletně rekonstruován v letech 2007 – 2008, což už je 12 let.