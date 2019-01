Doksy - Zastupitelé města podpořili plány golfových nadšenců, i když jim nedávají žádné záruky

Místo třech jamek a cvičného odpaliště se o pěkný kus rozroste golfové hřiště v Doksech. Členové občanského sdružení Golf Club Doksy navíc plánují založit golfovou akademii.

K jejich záměru, který doplňuje plány města na zřízení víceúčelového sportovního areálu U Termita, proběhla mezi zastupiteli bouřlivá diskuse. Ta se týkala zejména doby pronájmu pozemků, o něž klub žádá na šest let.

Golf Club Doksy získal před rokem od radnice část louky u Poslova mlýna jako výpujčku. Zaplevelené pole nadšenci vyčistili a udělali si cvičné odpaliště a tři jamky. Protože jim končí smlouva, žádají o její prodloužení a zároveň o další pozemky, aby mohli hřiště rozšířit o další čtyři odpaliště a šest jamek.

Je to výjimečná aktivita

„Každou iniciativu lidí, kteří se zabývají sportem, vítám. Otázka ale je, jak se jejich představy, které budou něco stát, budou posouvat dál. Musíme rovněž brát v potaz i okolní nájemce, kteří tam podnikají a mají svoji klientelu, zda záměr zapadá do jejich plánů. Měli bychom proto jednat i s nimi,“ řekl místostarosta Doks Karel Kapoun.

Oproti tomu Ivo Listoň nechápal, proč by se mělo vyjednávat s okolními subjekty. „To můžeme rovnou do debaty zatáhnout Tachov. Je to výjimečná aktivita za posledních dvacet let a jestli budeme otálet a čekat na další a další názory, můžeme o ni přijít,“ mínil Ivo Listoň.

Pronájem je příliš dlouhý

Podle Martina Kužela z Golf Clubu se podnikatelům v okolí jejich plány zamlouvají. Dokonce mezi nimi padlo i přání na přítomnost trenéra, který by se věnoval dětem.

„Nájemce Poslova mlýna ale požaduje, aby s ním o záměru jednalo město, protože klub není vlastníkem pozemků. Měli bychom převzít iniciativu, aby se sladily jak plány golfistů, podnikatelů, tak vize města na vybudování komplexního sportovního areálu,“ reagoval Karel Kapoun a pokračoval: „Pokud do toho budeme dávat velké peníze, nemůžeme dopadnout jako s ledovou plochou za šestnáct milionů, kam už nikdo nechodí. Nemáme záruku, že se bude golfové hřiště využívat, a proto šestiletý pronájem považuji za příliš dlouhý.“

Zmíněnou časovou lhůtu ale starosta Doks Zdeněk Krenický považoval za adekvátní k tomu, aby klub mohl provést nejen patřičné úpravy ze stávající neudržované louky na golfové hřiště, ale měl rovněž prostor k sehnání potřebných financí.

Louku můžou vždycky vrátit

„To, co jsme požadovali, splnili a nevím, proč bychom měli nároky stupňovat a báli se rozhodnout. Samozřejmě může dojít k tomu, že zájem o golf nebude, ale pak se nám vrátí louka zpátky bez viditelných zásahů,“ vysvětlil Zdeněk Krenický.

Upravené louce dali nakonec zastupitelé přednost a schválili, aby dlouhodobý pronájem pozemků pro potřeby golfového klubu opět projednala rada města.