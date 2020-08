Nakonec,ale léto je pro téma jako stvořené. Dubský fotograf Václav Zýval představuje v galerii kolekci snímků, vyzdvihujících krásu ženského těla. Jak uvedla Markéta Myšková z Podbezdězského intelektuálního, poetického a okrašlovacího spolku, který výstavu připravil, tvorbu fotografa Zývala bylo možné obdivovat na řadě výstav na různých místech v okolí, ale i v Praze.

„V Galerii Pošta vystavoval také již několikrát a vždy se jeho fotografie – ať již zaměřené na krajinu, portrét či akt – těšily velké pozornosti návštěvníků,“ sdělila Myšková. Výstava potrvá do 29. srpna a bude otevřená vždy ve středu a v sobotu od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin. Jiný termín si zájemci mohou dohodnout na telefonním čísle 607 138 832.