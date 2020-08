Od pátku do neděle se tam nejen turisté mohou občerstvit třeba na tomatovou polévkou, obloženými bagetami, nebo kávou, sladkostmi, točenou bezovou limonádou či domácími rybízovými nanuky.

Těm, co chutná pivo zde nabídnou 11° Světlý ležák z Lobče nebo 9° APA Svižnej Emil z Krásné Lípy. Provozní doba "víkendového" bistra je od pátku 13 do 22 hodin,v sobotu od 10 do 22 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin.