V Dubé v sobotu zazáří i Lucie Bílá. Jubilejní slavnosti přivítají léto

První červencová sobota bude v Dubé patřit již 20. Letním slavnostem. Dvacet let, to už si zaslouží oslavu, navíc letos slaví Dubá již 770 let od první písemné zmínky o městě. Byť se v průběhu let minulých na slavnostech vystřídala už hezká řádka umělců, letošek bude pro mnohé jedinečným zážitkem.

Lucie Bílá. | Foto: Martin Kubišta