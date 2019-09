V historickém centru České Lípy spadla dnes, v sobotu 28. září, okolo páté hodiny ranní římsa a část zdi domu v Jiráskově ulici. Zřítila se na auto, nikdo nebyl zraněn.

Pád zdi v České Lípě | Foto: ČTK

Kvůli bezpečnosti obyvatel domu, který je v rekonstrukci, policie deset lidí evakuovala. ČTK to sdělila mluvčí policie Dagmar Sochorová. Na místě jsou dva statici, podle nichž se budou moci obyvatelé do domu vrátit, ne však ti, kteří bydlí pod střechou. ČTK to řekl řídicí důstojník hasičů v České Lípě Ladislav Vakula.