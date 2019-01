Jizerské hory/Krkonoše – Více než metr nového sněhu napadl od minulého víkendu v Krkonoších. Na hřebenech leží místy přes dva metry. Na Rozmezí mezi Kristiánovem a Bedřichovem v Jizerských horách naměřili aktuálně 190 centimetrů.

Lavinové nebezpečí. Ilustrační snímek | Foto: ČTK/Taneček David

Sněhová pokrývka a silný vítr komplikují život lyžařům i horským záchranářům. Ti například v neděli vyrazili na pomoc třem běžkařům, kteří zabloudili v okolí Smrku. V místech, kde se nacházeli, dosahovala už v neděli sněhová pokrývka 180 centimetrů. „Jak tento fakt, tak počasí nám komplikovaly jakýkoli pohyb ve volném terénu,“ popsal situaci náčelník Horské služby v Jizerských horách René Mašín. Lyžaře se i přes ztížené podmínky podařilo nalézt a dopravit do bezpečí.

Horská služba vydala včera varování před silným nárazovým větrem, který na hřebenech Jizerských hor dosahoval rychlosti až 30 metrů za vteřinu. Další nebezpečí představují polomy na cestách včetně běžecké magistrály. „V oblasti je hustá sněhová pokrývka a na hřebenech vane silný nárazový vítr. Stromy jsou obalené vrstvou mokrého sněhu a hrozí pády zlomených větví i celých stromů,“ upozornil na úskalí René Mašín.

KRKONOŠE VARUJÍ PŘED LAVINAMI

Lidé by se za aktuálních povětrnostních podmínek neměli vůbec vydávat na túry. A pokud ano, pak vybaveni nejen dostatečným oblečením, ale i dobře nabitými telefony pro případ, že se ztratí či zabloudí. Ideální je pak aplikace Záchranka v chytrých telefonech, která dokáže aktivovat nejbližší stanici horské služby. Ta se ostatně osvědčila při pátrací akci na Smrku.

Ještě horší je situace v Krkonoších, kde včera vyhlásili už čtvrtý stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné mezinárodní stupnice. „V polohách pod 1000 metrů se mohou vyskytnout laviny z nového a mokrého sněhu,“ upozornil Radek Dlouhý z HS Krkonoše. „Uvolnění laviny je možné už při malém dodatečném zatížení, a to zejména na strmých svazích. V některých případech existuje možnost samovolného uvolnění lavin a ve výjimečných případech i lavin velkých rozměrů, které se obvykle zastaví až v dolní části svahu,“ sdělil.

Například na Sněžce dosáhla sněhová pokrývka čtyř metrů. Personál tamní poštovny se musel o víkendu narychlo evakuovat. Zaváté jsou i tyče, které vyznačují cesty. „Přesto, že tyčové značení podél cest sahá obvykle do výše asi tří metrů, na řadě míst už je pod sněhem,“ upozornil náčelník krkonošských záchranářů Pavel Jirsa.

Stejně jako v Jizerských horách i tady hrozí polomy. Nejvíce postižené jsou západní Krkonoše. „Návštěvníkům hor doporučujeme zvážit výlety lesními porosty a nevstupovat pod zavěšené či nahnuté stromy zatížené mokrým sněhem,“ upozornil mluvčí Krkonošského národního parku Radek Drahný. Dodal, že na řadě míst nebudou projeté ani běžecké stopy, protože nejprve musí být cesty zprůjezdněny. Tato situace může trvat i několik příštích dní. Podle předpovědi meteorologů na tento týden můžeme i nadále očekávat oblačnost a sněžení s teplotami kolem nuly.

To, že letošní zima rozhodně není na srážky skoupá, dokazuje i srovnávací mapa Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), na které je vidět, že jen od 1. ledna letošního roku spadlo v Libereckém kraji více než 150 procent běžných srážek. „Oproti minulým letům je to sice více, ale na druhou stranu to pro toto období není nic neobvyklého,“ zhodnotil mluvčí ČHMÚ Jan Doležal.

Jestli sněhová nadílka doplní deficit suchých měsíců z loňska, se zatím nedá určit. „Záležet bude na tom, jak rychle bude sníh na jaře tát. Čím pomaleji to bude, tím větší je pravděpodobnost, že voda neodteče, ale vsákne se do půdy a deficit částečně doplní,“ připomněl Doležal.