V Kamenickém Šenově hledají členy volební komise. Lidé mohou posílat přihlášky

Letošní volby do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstva Libereckého kraje se budou konat 2. a 3. října. U voleb do Senátu může být i druhé kolo, které se bude případně konat ve dnech 9. a 10. října. Město nabízí možnost, aby se občané aktivně zapojili na přípravě a realizaci těchto voleb.

Volby. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Ivana Reková