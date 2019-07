Takzvanou protihlukovou vyhláškou, která omezuje hlučné činnosti v době státních svátků a víkendu, se musejí řídit lidé v řadě obcí. O jejím vydání nyní uvažují také v Kunraticích u Cvikova.

Hluk - ilustrační foto. | Foto: www.pixabay.com

Vedení obce aktuálně zjišťuje, zda by si místní lidé vyhlášku přáli či nikoli, a to prostřednictvím ankety na webových stránkách obce. Případná vyhláška by omezila zdroje hluků o víkendu v odpoledních hodinách. Obyvatelé Kunratic se mohou do ankety zapojit do 9. září.