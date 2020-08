V liberecké nemocnici se můžete nechat otestovat na covid-19 každý den

Nemocnice v Liberci rozšířila provozní dobu odběrového místa pro samoplátce na vyšetření covid-19. Od pondělí do pátku je možné se nechat testovat od 8.00 do 12.00 hodin. V sobotu a v neděli od 9.00 do 11.00 hodin. Vždy je nutné se předem objednat on-line.

Krajská nemocnice Liberec. | Foto: Deník / Petr Zbranek