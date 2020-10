Zdroj: Deník

Příští čtyři roky povede Liberecký kraj tříčlenná koalice. V devítičlenné radě kraje obsadí Starostové pět míst včetně postu hejtmana, kterým bude potřetí za sebou Martin Půta. Po dvou radních získají ODS a Piráti. Ti původně chtěli do dvojkoalice bez ODS.

„I když se nedohodla námi preferovaná varianta dvojkoalice Pirátů a Starostů pro Liberecký kraj, věřím, že kompromisně vyjednaná podoba široké koalice i připravovaného programu bude prospěšná pro Liberecký kraj,“ okomentoval dohodu lídr Pirátů v krajských volbách Zbyněk Miklík.

EKONOMIKA PIRÁTŮM, ZDRAVOTNICTVÍ ODS

Ačkoliv hejtman Martin Půta na včerejší tiskové konferenci uvedl, že o personálním obsazení jednotlivých rezortů se bude ještě jednat, padla už první jména. Ekonomiku a oblast veřejných zakázek povede turnovský radní Zbyněk Miklík, který se právě na tuto oblast specializuje. Spadat pod něj bude i oblast informatiky a správy majetku. Druhý z pirátské kandidátky, Václav Žídek, povede oblast životního prostředí.

„Jsem rád, že jsme se domluvili na této gesci, protože žiji na venkově a jeho problémy znám z první ruky. Oblast životního prostředí a ekologického zemědělství je pro mne výzvou v dobrém slova smyslu,“ prohlásil Žídek.

Školství povede dlouholetý starosta Frýdlantu a někdejší pedagog Dan Ramzer, zdravotnictví dvojka na kandidátce ODS, starosta Jilemnice Vladimír Richter. V krajské radě vedl v roce 2004 – 2008 rezort dopravy.

Vítězným Starostům zůstane doprava, kterou by měl i nadále vést starosta Prysku Jan Sviták, a resort kultura a cestovní ruch, který dosud vedla Květa Vinklátová. Po ANO podědí Starostové regionální rozvoj a evropské fondy, po ČSSD, která v letošních volbách úplně propadla, sociální rezort. Tam jména ještě nepadla. V radě se ale spekuluje například o jménu semilské starostky Leny Mlejnkové.

Vzhledem k tomu, že Starostové se s Piráty dohodli na podmínce nekumulovat funkce, například radního a starosty, bude hejtman o obsazení těchto dvou postů s případnými kandidáty jednat. Starostové Sviták a Ramzer už avizovali, že se svých funkcí starosty hned po sestavení rozpočtů na příští rok vzdají.

Koaliční smlouvu ještě musí projednat a schválit členská základna Pirátů Libereckého kraje ve veřejném hlasování. „Věřím, že ke schválení dojde,“ uvedl Miklík.

Není ovšem tajemstvím, že část krajské pirátské základny se proti ODS vymezuje. Zejména po loňském převratu na jablonecké radnici.

K velkorysé podobě rady, kdy vítěz přenechal svým koaličním partnerům nejen téměř polovinu rady, ale i klíčové rezorty ekonomiky a zdravotnictví, vedla hejtmana v prvé řadě snaha o širší podporu a obava, aby se neopakovala situace před čtyřmi lety, kdy Starostové složili „vládu“ se Změnou bez ODS. Tato koalice se však neukázala být v některých oblastech jednotná.

VE HŘE BYLA TAKÉ JEDNOBAREVNÁ VLÁDA

Jako varianta se jevila také možnost jednobarevné vlády, kdy by Starostové vedli všechny rezorty. Ta by přicházela v úvahu, pokud by se nedohodli s případnými partnery a na podmínkách. Ve hře byla i varianta 7 – 1 – 1. „Ta mě napadla jako první bezprostředně po volbách cestou do Prahy, ale bylo mi jasné, že na to by partneři nekývli,“ připomněl hejtman Martin Půta.

Ustavující zastupitelstvo, které by mělo potvrdit ve funkcích jak současného hejtmana, tak i nové radní, by se mělo sejít už 21. října. Koalice tvořená 32 členy bude mít ve 45členném zastupitelstvu kraje pohodlnou většinu.

ANO: JE ZA NÁMI VELMI KVALITNÍ PRÁCE

Hnutí ANO má v současném krajském zastupitelstvu dva radní. Michala Kříže, který nahradil Radku Kotasovou Loučkovou, radní pro regionální rozvoj a evropské fondy, a českolipskou starostku Jitku Volfovou, která dosud vedla rezort krajské ekonomiky.

„Ze strany Starostů bylo už před volbami avizováno, že s námi do koalice nechtějí. Přesto trvám na tom, že práce, kterou jsme za čtyři roky odvedli, byla velmi kvalitní a nemáme se za co stydět. S plným nasazením chci pracovat i v opozici tak, abychom jednali vždy ve prospěch obyvatel Libereckého kraje,“ vzkázala Jitka Volfová.

Přikývla také na vedení finančního výboru, který je poradním orgánem rady. „Jedná se o jeden ze stěžejních výborů a povedu ho ráda. Vzhledem k tomu, že jsem vedla odbor ekonomiky, myslím, že budu mít dobrý vhled do ekonomiky kraje,“ poznamenala Jitka Volfová.

Ve finančním výboru by měla nahradit dosavadního předsedu, turnovského starostu Tomáše Hockeho, který za Starosty kandidoval jako nezávislý.

Kdo povede Liberecký kraj?

Nové vedení kraje tvoří koalice složená ze Starostů pro LK, České pirátské strany a ODS.

Celkem má koalice 32 mandátů, což jí umožňuje pohodlnou většinu k prosazení návrhů ve 45členném zastupitelstvu.

Ve volbách vyhráli s drtivou převahou Starostové, kteří získali 38,57% a 22 křesel, druhé bylo ANO se 17,85 % a 10 mandáty. Následovali Piráti (9,86%) a ODS (8,59%), každý s 5 mandáty.

Starostové získají na základě koaliční dohody post hejtmana a rezorty sociální, kultury a cestovního ruchu, regionálního rozvoje a dopravy. Piráti získali ekonomiku, informatiku, veřejné zakázky a životní prostředí, ODS zdravotnictví a školství.