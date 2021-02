Na hlavních tazích v Libereckém kraji komplikuje dopravu vrstva sněhu. Sůl při nízkých teplotách totiž působí pomalu. Sněhu napadlo více, než meteorologové předpokládali. Kvůli němu je stále pro kamiony nad šest tun uzavřena silnice před Oldřichovské sedlo na Raspanavu. Řidiči kamionů mohou využít trasu po silnici I/13 přes Frýdlant.

Silnice I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dále do Polska je otevřená i pro nákladní dopravu. Uzavřena by byla v případě, že by uvízl nějaký kamion.

Některé silnice nižších tříd jsou právě kvůli zapadlým kamionům uzavřeny. Například od Kvítkova na Českolipsku na Robeč.