„Zabezpečení vykonávání péče o děti věku od 3 do 10 let je nařizováno z důvodu naléhavého obecného zájmu neodkladného odvrácení nebezpečí ohrožení životů, zdraví a majetku obyvatel žijících v území Libereckého kraje,“ píše se v rozhodnutí, které začalo platit 14. října.

Na jeho základě musí vybrané školy fungovat od pondělí do pátku v době od 6 do 20 hodin. Maximální počet dětí ve skupinkách je 30. Tento počet zatím nebyl naplněn na žádné ze škol, se kterými mluvil Deník.

V Liberci funguje v tomto režimu ZŠ Barvířská, do které včera dorazilo 12 dětí. „Rodiče stále volají, takže předpokládáme, že se počet dětí bude zvyšovat. O děti se starají vychovatelky z družiny a také asistenti a asistentky pedagogů. Domluvili jsem se na pomoci od ZŠ 5. května, která nám příští týden pomůže s polovinou směn. Jedeme v režimu od 6 do 20 hodin, ale většina dětí odchází kolem 16. hodiny, nicméně pohotovost musíme udržovat až do večera,“ řekl zástupce ředitele Martin Urban.

Hlavním důvodem fungování vybraných škol je snaha zamezit tomu, aby klíčoví zaměstnanci nezůstávali s dětmi doma a nadále chodili do práce. Pokud by chyběli například zdravotníci v nemocnicích, mohlo by dojít se zvyšujícím se počtem hospitalizovaných lidí s onemocněním covid-19 ke kolapsu systému zdravotní péče. Proto využívají služby i zaměstnanci Krajské nemocnice v Liberci (KNL).

„Hned jak to bylo vyhlášeno, jsem předal informace o této možnosti personálu. Kromě toho využíváme také studentek katedry primárního vzdělávání, které chodí přímo do rodin, kde pomáhají. Tento systém funguje bezvadně a osvědčil se nám už na jaře,“ vysvětlila Marie Fryaufová, ředitelka ošetřovatelské péče KNL. „Máme výhodu směnného provozu. To znamená, že ti, co mají děti, slouží noční nebo víkendové služby a ti, co nemají děti, zase denní služby. Pokud mají fungující rodinu, dá se hlídání vyřešit také díky babičkám. Některá děvčata si hlídají děti navzájem,“ dodala.

Převážně o děti zdravotníků se starají také základní školy ve Frýdlantu nebo v České Lípě. Zatímco do té frýdlantské včera dorazily čtyři děti, v Lípě jich měli 15. „Máme nařízený dohled nad dětmi a jejich stravováním. Ze začátku tu byly trochu zmatky, ale děláme, co můžeme, aby to fungovalo. Systém jsme si vyzkoušeli už na jaře, kdy město sbíralo informace o dětech, které nám pak s kontakty na rodiče předalo, a my jsme věděli, s kolika dětmi na další den počítat. Kromě zdravotníků tu máme děti policistů, hasičů i pracovníků v sociálních službách,“ sdělil ředitel ZŠ Špičák v České Lípě Libor Šmejda.

Detailní průběh dne ve škole popsala Kateřina Fialová, zástupkyně ředitele jablonecké Základní školy Šumava. „Děti přicházejí do škol postupně. Od 8 do 12 hodin probíhá vzdělávací blok se dvěma pedagogy. Pak jdeme na oběd a odpoledne se děti věnují volnočasovým aktivitám. Odcházejí okolo 16.30 hodin. Včera jsme měli 10 dětí, dnes přijde dalších pět a od pondělí by měly dorazit další,“ vysvětlila Fialová a dodal, že rodiče musí ráno podepsat české prohlášení, že opravdu pracují ve službách integrovaného záchranného systému.

S narůstajícím počtem žáků počítá také ZŠ Ivana Olbrachta v Semilech. „Od příštího týdne máme nahlášených více děti. Včera a dnes tu byly čtyři. Zatím to vypadá, že rodiče se zvládají o děti postarat i bez školy. Pokud budou školy zavřené jen do 2. listopadu, myslím si, že většinu péče obstarají babičky,“ uvedl ředitel školy Jiří Jiránek.

V návaznosti na fungování vybraných škol rozhodl Liberecký kraj, že jejich pracovníkům poskytne ochranné nanomasky. V následujících dnech tak do 13 škol v kraji dodá celkem 8425 nanomasek. „Liberecký kraj sice není zřizovatelem těchto škol, ale vnímám za povinnost jim v současné nepříznivé situaci pomoci. Nesmírně si přístupu zaměstnanců vážím, a proto jsme na radě kraje schválili darovat jim nanomasky, které pomohou ochránit jejich zdraví,“ uvedl hejtman Martin Půta.