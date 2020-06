Mezi takový odpad patří například nábytek, koberce, matrace, zrcadla, dveře a podobně. Občané České Lípy mohou takový odpad odevzdávat na sběrném dvoře Marius Pedersen zdarma.

Dvůr je na adrese 5. května 3031. Otevírací doba je od dubna do října, od pondělí do soboty od 7.00 - 19.00 hodin. Od listopadu do března je otevřeno ve stejné dny od 7.00 do 17.00 hodin.

6. května byla navíc obnovena služba dotovaného svozu objemného dopadu. Ten si mohou občané Lípy objednat za poplatek sto korun na telefonním čísle 602 180 400. Služba funguje ve všední dny od 8.00 do 17.00 hodin.

V lokalitách Stará Lípa, Stará Lada, Dolní Libchava, Manušice, Častolovice, Písečná, Vlčí Důl, Heřmaničky, Žizníkov, Nový Žizníkov, Okřešice a Dobranov jsou zpravidla dvakrát ročně přistavovány velkokapacitní kontejnery na objemný odpad.