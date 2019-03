„Duben je pro nás znamením, že je nutné připravit a zajistit velký úklid ulic. Občanům, kteří se chystají také dělat pořádek ve svém bydlišti, chceme být nápomocni a jít naproti například těmi velkými kontejnery,“ sdělila tisková mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová.

Koberce i nábytek

Do velkých kontejnerů je možné naložit objemný odpad, který s ohledem na své rozměry či hmotnost nelze odkládat do běžných sběrných nádob, například zbytky dřevěných obalů, nábytek, koberce, linolea, kola, umyvadla, záchodové mísy a podobné věci. Podle mluvčí ale do přistavených kontejnerů nelze házet stavební odpad, různé nebezpečné látky a tříděný odpad, který je možné odložit do separačních kontejnerů.

Velkokapacitních kontejnerů se lidé v České Lípě dočkají v průběhu velikonočních svátků, od čtvrtka 18. do úterý 23. dubna. Budou stát na tradičních místech v okrajových částech města, jako je Stará Lípa, Stará Lada, Dolní Libchava, Manušice, Častolovice, Písečná, Vlčí Důl, Heřmaničky, Žizníkov, Nový Žizníkov, Okřešice a Dobranov.

Kontejnery vždy znamenají velkou pomoc pro zodpovědné obyvatele, kteří si při úklidu v domě, dílně nebo na zahrádce neumějí poradit s většími věcmi. Odhodit je do parku nebo u hřiště se jim příčí. Přestože si k likvidaci nadměrného odpadu mohou kdykoliv objednat dotovaný svoz za symbolickou stokorunu, bezohledných lidí je ve městě stále dost.

Ne každý se o svůj odpad stará

Problémy s odkládáním nadměrného odpadu proto řeší městská policie neustále. „Zádrhel bývá v dohledání toho, kdo věci u domů vyhodil. Nejprve zkontrolujeme u svozové firmy, zda je na adrese objednaný odvoz,“ konstatovala mluvčí českolipských strážníků Eva Vlastníková. „Mohu říci, že si tak lidé svoz objednali v polovině případů,“ dodala. Podle Vlastníkové, jsou ale i tací, co si nedělají starosti s úklidem, své použité věci a harampádí klidně vyhodí do okolí klasických kontejnerů, zpravidla když se stěhují pryč.

Přesto se vždy strážníci pokoušejí vyslechnout lidi, kteří bydlí kolem, zda si něčeho nevšimli. V nedávné době se jim například povedlo nalézt muže, který se zbavil sedací soupravy a nechal ji ve Špálově ulici. „Sousedé si všimli, kdo to udělal, muž se na přímou otázku doznal, že nábytek sice vyhodil, ale odvoz za stokorunu si neobjednal,“ uvedla Vlastníková.

Od dubna začne fungovat rovněž odvoz bioodpadu v lokalitách, které jsou do svozu zapojeny: Dolní Libchava, Holý vrch, Slovanka, centrum města, Dubice, Svárov, Kopeček, Stará Lípa. Svoz začne v pátek 5. dubna a bude probíhat každý pátek v době od 7 do 22 hodin až do 30. listopadu letošního roku. Ti občané, kteří popelnici na bioodpad nemají a mají trvalé bydliště v lokalitách, které jsou do svozu bioodpadu zapojené, si o ni mohou zdarma požádat. „Občané, kteří bydlí mimo zapojené lokality, pak mohou bioodpad zdarma odevzdat ve sběrném dvoře,“ informovala Kristýna Kňákal Brožová.