V České Lípě probíhá jejich svoz, další je naplánován na pondělí 25. ledna. Pečlivě odstrojený stromek bez jakýchkoliv ozdob a nezabalený do igelitového pytle mohou zájemci odkládat na stanoviště tříděných odpadů a ke kontejnerům na komunální odpad. Svezené vánoční stromky jsou pak zpracované jako bioodpad.

V Jablonci proběhne svoz v pondělí 18. a 25. ledna a stromky budou následně seštěpkovány. V krajském městě ho budou moci lidé využít až do konce února, je na to vyčleněné speciální auto. Stromky se sváží do kompostárny v Mimoni, kde se nadrtí.