Zdroj: DeníkDo 20 hodiny se zvedla volební účast v krajských volbách na necelých 24 procent, v senátních je účast zhruba 21 procent.

„Vnímám, že ve společnosti došlo k zhoršení názoru obyvatelstva na poměry a politický vývoj, já to nevidím jako katastrofu, ale je to tak. Očekávám nyní nižší účast, kterou jsme tady Slovance měli vždy slušnou, odhaduji o deset procent méně,“ mínil předesa komise v ZŠ Slovanka Jaromír Štrumfa. Podle něj také účast ovlivní epidemiologická opatření. „Není to správné,ale někoho odradí i ty roušky,“ řekl Štrumfa.