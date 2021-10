Neskutečný. Komedie. Šašci. Kocourkov. Bezeslov. Takovými, ale i mnohem nevybíravějšími výrazy komentují lidé čerstvé oznámení českolipské radnice, že jen měsíc průjezdná silnice za obchodním centrem Jysk na Špičáku v České Lípě bude od čtvrtka 7. října opět zcela uzavřena. Až do ledna 2020 tuto spojku přes 10 let s vědomím úřadů používali, před měsícem někdo zátarasy odstranil, zmizely i zákazové značky, a tak nechápou, proč už zase na 200metrový úsek silnice a chodníku nesmí. Zejména v posledních měsících, kdy se kvůli rekonstrukcím silnic nebývale zhoršila jízda městem.

Veřejně diskutovaná silnice pro mnoho řidičů představovala zkratku při cestě z České Lípy do Nového Boru a zpět. Jak uvedla mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová, 27. srpna 2021 neznámý člověk odstranil betonové bloky, které na silnici v lednu 2020 nechala nainstalovat firma, která silnici před řadou let postavila.

„Silnici tak zpřístupnil. Vzhledem k tomu, že silnice není zkolaudovaná a město nemá povolení k předčasnému užívání komunikace, musí ji město Česká Lípa opět na čas uzavřít,“ prohlásila mluvčí města s tím, že ve čtvrtek 7. října se do vozovky znovu vrátí betonové bloky a zákaz vjezdu, které zamezí průjezdu všech vozidel, a na chodník se umístí značka se zákazem vstupu chodců. Úřadující vedení města se opět snaží stav obhajovat tím, že chce silnici zkolaudovat a uvést do legálního stavu.

„Předchozí vedení nad tím zavírala oči a neustále strkala hlavu do písku, proto vznikla tato situace. Nám nezbývá nic jiného než postupovat podle zákona,“ řekl místostarosta Jaroslav Turnhöfer (Živá Lípa).

Město Česká Lípa uzavřelo s developerskou firmou JTH Shopping Park Česká Lípa v říjnu roku 2010 za starostky Hany Moudré nájemní smlouvu na část pozemku, který se nachází za obchodním komplexem pod hypermarketem Albert a OBI. Na tomto pozemku pak firma vystavěla 200 metrů dlouhý úsek účelové komunikace. Po 10 letech veřejnost zjišťuje, že cesta byla de facto nelegální. Nájemní smlouvu Lípa s developerem ukončila 29. února 2020.

„V současnosti nemáme v rukou platné povolení k předčasnému užívání, což znamená, že silnice ani chodník nesmí být oficiálně užívány. Nesmí tedy po ní jezdit auta a po chodníku, který je navíc částečně rozebraný, se nesmí pohybovat chodci až do doby, než budeme povolení k předčasnému užívání mít,“ reagoval Turnhöfer. „Již nějakou dobu činíme veškeré kroky k tomu, abychom povolení získali. Bude to však ještě nějakou dobu trvat a my nemůžeme riskovat, že se na silnici někomu něco stane. Vše by pak šlo za námi, protože jsme dovolili lidem pohybovat se někde, kde nemají být,“ dodal.

Krok města i pomalost byrokratických procesů zúčastněných úřadů popuzuje spousty motoristů, ale také chodců, kterých se opatření dotýká. „Ach jo, člověk si tudy zvykne jezdit do nemocnice, aby se vyhnul semaforům, a oni to zase zavřou… Teď, když každým dnem můžu čekat odjezd do porodnice, abych se začala modlit, aby to nebylo moc rychlý,“ posteskla si Martina Kupková. Názor na sociální síti vyjádřil i Michal Vaníček. „Ať už je to vina kohokoliv, ať už je to oprávněné nebo nikoliv, ať je to třeba i nelegální… Tak či onak tohle je absolutní ostuda a diletantství města a kraje vůči obyvatelům, jaká jen může být. A tím myslím celou dopravu města a jeho okolí,“ uvedl.

Radnice vede s developerem kvůli komunikaci i soudní spor. Jak už vloni představitelé města připustili, silnici spojující obchodní zónu u hlavního tahu I/9 a sídliště Špičák může čekat i demolice. Podle nich je problémem především velká hluková zátěž pro obyvatele sousední Sluneční ulice. Kolaudační souhlas město nezíská do doby, než bude problém zcela vyřešen. Užívání silnice i bez kolaudačního souhlasu umožňuje jen povolení k předčasnému užívání, které město nemá.

„Pokud souhlas k předčasnému užívání získáme, bude provoz na komunikaci upraven tak, abychom snížili hlukovou zátěž ve Sluneční ulici. Pokutu za to nechceme dostat znovu, navíc nám jde o to, aby se obyvatelům ve Sluneční ulici žilo co nejlépe,“ řekla českolipská starostka Jitka Volfová (ANO) s tím, že situaci ohledně silnice za Jyskem řeší radní dlouhodobě. „Problémem se zabýváme od doby, kdy nastal, řešení je však komplikované. Vedeme s protistranou rozsáhlá jednání, kauzu provázela také dvě soudní řízení. Jednání s firmou i nadále pokračují, ke konečné dohodě je ale třeba, aby se obě strany shodly,“ dodala starostka.

Developer JTH shopping park Česká Lípa po vyhrocení sporu uvedl, že za situaci nemůže. „Komunikaci jsme vybudovali svým nákladem a smlouva byla ukončena jednostranně, městem. Nebráníme se ale dalšímu jednání o podmínkách, za nichž by provoz mohl pokračovat,“ uvedl advokát firmy Marek Andrášek. Dnes už starý znalecký posudek na komunikaci uváděl částku 15 milionů korun.