Pochází z útulku, ale je pro terapii vycvičená a už jen svou přítomností přispívá k odbourání stresu klientů, podněcuje u nich verbální i neverbální komunikaci. Dokáže pomoci jak s relaxací, tak v rehabilitační práci, s rozvíjením motoriky i polohováním. Canisterapeutka Jana Augustová sem bude dojíždět dvakrát za měsíc. Už její první návštěva vnesla do domova radostnou atmosféru.

„Obě jsme si první návštěvu užily výborně. Byla to spíš taková seznamovací hodina,a by se klienti s Bezinkou poznali,“ řekla Augustová. Převážně velmi nadšené osazenstvo domova si fenu nejčastějí hladilo, hrálo si s ní, zájemci ji mohli odměnit pamlsky, které chovatelka nosí vždy sebou. Ležící si ji směli vzít do postele.

Podle Jany Augustové, lidé při setkání reagují různě, někteří se i ostýchají a udržují od zvířete větší odstup, jiní zase s pejskem touží vzpomínat na ty své, které v životě chovali. „Možností využití k rehabilitaci, procvičování paměti, motoriky třeba při vyčesávání srsti, zapínání obojku, podávání pamlsku ze zavřené ruky a tak podobně je celá řada. Záleží hodně na individualitě a zájmu klientů,“ sdělila canisterapeutka. Psa lze také přiložit podél necitlivé nebo nepohyblivé části lidského těla, kterou je potřeba procvičovat a to tak, aby ležící člověk byl motivován se k němu dostat a pohladit si ho.

„Byl to neskutečný zážitek. Zážitek plný krásných emocí, doteků, laskavosti, vzpomínání, úsměvů, radosti,“ komentovala událost Kateřina Kapičková, ředitelka Sociálních služeb města Mimoň. Fenka Bezinka navštívila nejprve klienty, kteří na ni již netrpělivě čekali na jídelně, zde se nechala hladit, každý z přítomných klientů se s ní mohl přivítat, dát jí i pamlsek.

„Každý zavzpomínal, zda a kolik měl pejsků, jak se jmenovali, co měli rádi. Bylo to velmi příjemné posezení,“ řekla Kapičková. Následně se canisterapeutka s Bezinkou vypravila za klienty na pokojích, kteří jsou upoutáni na lůžko. „Nikdo z nich neodmítl, všichni s radostí nabídli Bezince své lůžko a tak si Bezinka u klientů doslova hověla, nechala se hladit a drbat. Chvílemi to i vypadalo, že se rozhodla uložit k spánku,“ popsala ředitelka domova s tím, že tolik radosti v očích klientů již dlouho neviděla. „Bylo to opravdu dojemné setkání. Bezinka tak vystřídala jedno lůžko za druhým a pokud se na někoho nedostalo, může si být jist, že za dva týdny jej psí slečna navštíví a potěší i jeho,“ uvedla Kateřina Kapičková.

Pomohla Ježíškova vnoučata

Novinku mohla mimoňská organizace starým lidem nabídnout, protože se jí podařilo získat podporu z projektu Ježíškova vnoučata, který je zřizován Nadačním fondem Českého rozhlasu. „Poté, co jsem zjistila, že Ježíškova vnoučata podporují canisterapii v sociálních zařízeních, oslovila jsem je a reakci jsem dostala téměř ihned. Jakmile jsme našli canisterapeutku, doslova do týdne byla smlouva podepsána,“ popsala ředitelka Sociálních služeb města Mimoně. Finanční dar tak umožní provozování canisterapie až do konce letošního roku.

Mimoňský domov pro seniory stále funguje v přísnějším režimu hygienických opatření. Podle ředitelky Kateřiny Kapičkové je 98% klientů již očkováno, zbývajícím zájemcům aplikaci vakcíny neumožnil zdravotní stav. Návštěvy v zařízení jsou možné, ale jen po objednání. Hosté musí předložit buď potvrzení o negativním výsledku na covid-19, nebo potvrzení o podání druhé očkovací dávky proti nemoci, či potvrzení o prodělaném covidu. „Pokud ani jedno nemá, nabízíme možnost testování našimi zdravotnickými pracovníky. Návštěvy toho využívají, chodí, máme téměř každý den plno,“ uvedla Kapičková. Pokud návštěva využije možnost být s klientem venku, nemusí absolvovat nic z uvedeného, umožňuje to téměř úplná proočkovanost.



„Systém funguje, myslím dobře, jen je to zátěž pro naše pracovnice, které vždy musí v určitou hodinu být na návštěvu a s tím spojenou administrativu či testování připravené,“ dodala ředitelka.