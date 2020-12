Od neděle 13. prosince vstupují v platnost nové jízdní řády veřejné dopravy.

Vlak, České dráhy, vagon, cestující. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Martin Divíšek

Na Českolipsku se změny dotknout třeba ranního vlakového spoje z České Lípy do Liberce, který bude vyjíždět o 20 minut později s příjezdem do Liberce v 5:25 hodin. V autobusové dopravě bude nově dříve vyjíždět například ranní spoj z Doks do České Lípě, a to o pět minut v 7:10 hodin, pro pohodlnější docházku do škol.