V neděli zasáhne Čechy extrémně silný vítr. Může napáchat velké škody

Severní Čechy - V neděli udeří v celé České republice extrémně silný vítr. V nárazech bude dosahovat rychlosti kolem 100 kilometrů za hodinu, na horách ale udeří vichřice o rychlosti až 160 km/h.

Vítr by mohl podle meteorologů ohrozit lidské životy a způsobit škody na velkém území. Jeho sílu označili jako extrémně nebezpečnou.

Očekávají také sníh, a to v místech nad 600 metrů. Vítr začne foukat v noci ze soboty na neděli. Největší síly dosáhne v neděli kolem poledne a odpoledne, zeslábnout by měl večer. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) k tomu vydal výstrahu.

OMEZENÍ V DOPRAVĚ A VÝPADKY PROUDU

Podle ČHMÚ lze kvůli silnému větru očekávat materiální škody na velkém území, omezení v dopravě, výpadky dodávek elektrického proudu, polomy v lesích i ohrožení lidských životů.

Lidé by měli omezit pohyb venku a jízdy autem, neměli by chodit do lesa. Neměli by se ani zdržovat v okolí starších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny, ale ani v blízkosti větších stromů či sloupů elektrického vedení.

Na možné výpadky proudu upozornila také společnost ČEZ Distribuce. "Společnost ČEZ Distribuce pro své zaměstnance a dodavatele vyhlásila pohotovost a v případě nastalých poruch dojde okamžitě k navýšení pracovníků v terénu, na dispečinku a call centru k zamezení delšího bezproudí," potvrdila mluvčí společnosti Soňa Hollingerová.

V případě výpadků volejte na bezplatnou kontaktní linku 800 850 860. "Nahlášené poruchy budeme odstraňovat v nejkratším možném čase," ubezpečila Hollingerová.

Nejprudší nárazy větru je podle meteorologů lepší přečkat v uzavřených prostorách. Pokud je jízda autem nutná, měli by řidiči jet maximálně opatrně a pomalu. Větrné poryvy mohou učinit auto neovladatelným. Hrozí také neprůjezdnost silnic.

V souvislosti s výstrahou Českého hydrometeorologického ústavu na extrémně silný vítr jsou hasiči Libereckého kraje v pohotovosti. Připraveny budou i jednotky dobrovolných hasičů.

"Krajské informační středisko i pracoviště příjmu tísňového volání bude obsazeno v plném početním stavu. Budeme připraveni odbavovat velký nápor volajících a řešit vzniklé mimořádné události," ubezpečila mluvčí krajských hasičů Pavlína Bílková.

ZAČNE SNĚŽIT A TO NEJEN NA HORÁCH

"Přes Polsko bude postupovat k východu tlaková níže a v jejím týlu k nám začne proudit studený vzduch od severu. V průběhu noci na neděli a v neděli dopoledne bude postupně zesilovat západní vítr," uvedli meteorologové.

Nejsilnější vítr s extrémním stupněm nebezpečí předpovídají v poledních hodinách. Vítr bude dosahovat rychlosti od 40 do 58 kilometrů za hodinu s nárazy až do 108 km/h. Na horách ČHMÚ očekává vichřici s nárazy od 126 do 162 km/h.

V neděli by také mělo začít v České republice sněžit, a to nejen na horách. "V polohách nad 600 metrů bude silný vítr doprovázet sněžení, při intenzivních sněhových přeháňkách, v bouřkách, může docházet k přechodnému snížení dohledností a tvorbě sněhové pokrývky," uvedl ČHMÚ. Na horách se postupně začnou místy vytvářet sněhové jazyky.

Co dělat při silném větru:- Před příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty (např. květináče, zahradní nábytek), které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí. Dávejte si pozor zejména na volně ležící plechy, skleněné výplně nebo jiné pevné a ostré předměty, z nichž se za silného větru stávají smrtící zbraně.

- Bezpečný úkryt před silným větrem poskytují budovy s nenarušenou statikou. Omezte pohyb venku a jízdy autem, neschovávejte se pod stromy nebo v okolí vyšších a starších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy), rozhodně nechoďte do lesa a nevydávejte se na horské túry.

- Neparkujte auta pod stromy či v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením, dávejte si pozor na vysoké sloupy.

- Pokud za silného větru řídíte auto, jeďte maximálně opatrně a pomalu. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpeční střetu s překážkou na silnici. Předem si zjistěte, zda trasa vaší jízdy je průjezdná a vozovka sjízdná, abyste neuvízli.

- Spadlých drátů elektrického napětí se nedotýkejte a vůbec se k nim nepřibližujte.

- Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředních.

- Pomáhejte blízkým i nemohoucím, starým i dětem.

- NEPODCEŇUJTE předpovídanou situaci a NEPŘECEŇUJTE vlastní síly, schopnosti a možnosti.

- NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.