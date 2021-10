Práce na kompletní výměně střešního pláště historické budovy radnice v Novém Boru pokračují, skončit mají do konce října. Rekonstrukce se ale dočkala také odloučená budova „B“, kde stavbaři finišují s obnovou kupole této části úřadu, bývalé banky, v ulici Bedřicha Egermanna.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.