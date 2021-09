Následovat bude úsek od ulice Br. Čapků směrem do centra města k parkovišti u trafostanice. „Po dokončení rekonstrukce sítí v daném úseku hned navážeme celoplošnou opravou asfaltového povrchu komunikace,“ sdělila vedoucí technické správy na novoborském městském úřadu Zdeňka Schreibová. Pro rok 2022 naplánovala SVS rekonstrukci sítí také v lokalitě Palackého náměstí a ulice Palackého směrem k Husově.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.