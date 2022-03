Sbírka v Turistickém informačním centru v Novém Boru nadále běží. Aktuálně pomoc směřuje především pro uprchlíky ubytované v Novém Boru a okolí.

Sbírka v Turistickém informačním centru nadále běží. | Foto: Deník/Jiří Louda

Zájemci mohou donést trvanlivé potraviny pro děti i dospělé (cukr, čaj, káva, paštiky, konzervy, přesnídávky, mléko, sušenky atd.), přesměty osobní hygieny, oblečení, postele či ložní prádlo. V informačním centru ocení dále baterky, čelovky, karimatky, spací pytle, deky a individuální lékárničky. Přispívat mohou lidé po celý týden, ve všední dny od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. V sobotu lze nosit darované věci od 9 do 12 a od 13 do 15, v neděli od 9 do 12 hodin.