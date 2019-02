Můžete jej nominovat na Cenu Ď. Ta se bude v dubnu udělovat i v letošním roce v Novém Boru, a to nejen ta městská, ale i krajská. Své mecenáše, sponzory a dobrodince může nominovat každý, a to prostřednictvím formuláře, který je dostupný na webu www.cena-d.cz. Vyplněný nominační lístek stačí poslat na cena-d@centrum.cz. Všichni nominovaní zároveň postoupí do celostátního kola, které proběhne v červnu v Praze.