Chod městského úřadu nijak neovlivní. „Vzhledem ke špatnému stavu střechy a poškození krovů je výměna nezbytná,“ řekl starosta města Jaromír Dvořák s tím, že práce město směrovalo na období prázdnin, kdy v budově městského úřadu není takový provoz.

„Občany ale prosíme o opatrnost při vstupu do budovy či průchodu kolem lešení,“ požádal Jaromír Dvořák. Zakázku za zhruba 9 milionů korun vysoutěžila firma Milan Szabo. Práce kromě kompletní výměny střešního pláště zahrnují také výměnu poškozených částí krovů, opravu římsy a nové oplechování. Hotovo by mělo být do konce října.