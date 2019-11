První uspořádané koncerty nebo Martinské trhy potvrdily, že vize členů spolku byla správná a že jejich zápal je na atmosféře Vedlejší koleje znát.

„Kolej je příjemné místo, ale neobjevujeme Ameriku – podobných prostorů funguje víc a nám se v nich líbí. My jsme trochu unikátní v tom, že jsme se do toho pustili na malém městě a není v tom žádný ekonomický kalkul. Prostě jsme chtěli udělat něco pro sebe a pro lidi okolo,“ popsal motivaci k založení centra Janek Jiříček. „Neplánujeme na provozu zbohatnout a to nám dává velkou svobodu,“ dodal.

Zázemí Vedlejší koleje je vhodné pro realizaci nejrůznějších komunitních aktivit „zdola“. Od kulturních, jako jsou koncerty, divadelní představení nebo výstavy, až po společenské události. Například si lze zde domluvit různá setkávání, promítání, workshopy nebo uskutečnit vzdělávací kurzy. Možnosti k vyžití a uspořádání svých akcí tady najdou i sportovci. Podle Jiříčka takový „nenaleštěný“ prostor ve městě a okolí citelně chybí a některé akce se tak aktuálně konají v nevyhovujících podmínkách, případně se nekonají vůbec. „A to Vedlejší kolej změní,“ slíbil Janek Jiříček.

Z nového dění a oživení prostoru u nádraží má radost i vedení města: „Už když za mnou poprvé přišli s žádostí o pronájem a představili mi, co zamýšlejí, pochopil jsem, že je to pro Nový Bor šance mít tu něco jiného, než je všeobecně požadovaná kultura. Je to prostě to, co dělá naše město v určitých ohledech jedinečné,“ řekl starosta Nového Boru Jaromír Dvořák. Je názoru, že vztah ke všem druhům umění je v obyvatelích Nového Boru hluboce zakořeněn, navíc mají své město rádi a ať činí cokoli, je to z toho znát.

„Úřad se rovněž snažil zakladatelům vyjít maximálně vstříc a už první akce potvrdila, že se máme na co těšit,“ poznamenal starosta Dvořák.



Členové spolku se po prvním koncertě setkali s velmi pozitivními ohlasy. „Vedlejší kolej zarezonovala v docela široké skupině lidí a dělat na tomhle projektu byla zábava nejenom pro nás. V podstatě nás trochu mrzí, že už je skoro hotovo,“ komentoval další ze zakladatelů Radek Kronika. Jak přiznal, hned u první události je mile překvapil počet návštěvníků a jejich reakce.

„Byl to večer, kde se v uvolněné atmosféře potkala spousta lidí všech generací,“ přiblížil Kronika. Podle něj se vydařila i první improvizovaná výstava výtvarníků z řad dobrovolníků, kteří pomáhali Vedlejší kolej vybudovat. „Nechceme se ale jen chválit, první akce nám ukázala i to, kde se ještě můžeme zlepšit, abychom byli schopní nabídnout návštěvníkům víc a lépe si ohlídat některé technické věci,“ podotkl Jiříček.



Prostor centra u novoborské železniční stanice je už funkční a v provozu. Zbývají dořešit jen dva větší úkoly: pořádné sociální zařízení a lepší přístup pro vozíčkáře. „Jinak nás čekají už jen menší dodělávky spíš kosmetického rázu a případné úpravy vycházející ze zkušeností z prvních realizovaných akcí,“ uvedl Kronika.

Po Martinských trzích tu ještě počítají s větší událostí, a to Předvánočními blešími trhy, které přímo nepořádají, ale poskytli pro ně prostor a podporu. Potom si organizační tým plánuje dát dohromady všechny zkušenosti, které z prvních akcí získal, a na jejich základě připraví program na rok 2020. Podle Kroniky je v plánu hudba, zajímavé divadlo, unikátní výstava.

„Napadl nás i jeden trochu praštěný projekt. Jsme otevřeni všemu, na druhou stranu chceme Kolej udržet takovou, jakou jsme ji chtěli mít – takže meeting politické strany ani prodejní akci na hrnce u nás asi nezažijete,“ uzavřel Radek Kronika.